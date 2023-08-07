В Кирове благоустроили тротуар к детсаду №27 и создают сквер у поликлиники №8

Специалисты уложили брусчатку и обустроили вход в детсад с двух сторон. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается реализация проектов-победителей конкурса «Город добрых соседей». Подробности сообщили в горадминистрации.

На днях закончилось благоустройство пешеходной зоны вдоль детсада №27. Специалисты вымостили брусчаткой тротуар, ведущий к садику, и обустроили вход в него с обеих сторон улицы Энтузиастов. На территории также распределили грунт и сделали газон.

У дома №10б по Ивана Попова реализуется еще один проект. Рядом с поликлиникой №8 расположится сквер. Сейчас на территории убирают деревья-сухостои и проводят санитарную обрезку зеленых насаждений. Позднее там установят уличные фонари и скамейки для отдыха. В планах также засыпка черноземом и монтаж поребриков.

Ранее мы также сообщали, что в Вятскополянском районе благоустраивают площадь Победы.