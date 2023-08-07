Из Казани в Киров и обратно уже точно запустят авиарейс: сколько стоит билет

Первый рейс отправится из кировского аэропорта в пятницу, 18 августа. Фото: Победилово

С пятницы, 18 августа, Киров и Казань свяжет регулярный авиарейс, который еще в июне анонсировали власти. Данные подтвердили в пресс-службе авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Рейсы ожидаются трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям:

- вторник: вылет из Казани в 19.30, прибытие в Киров в 20.30, обратный вылет в 22.00, прибытие в Казань еще через час;

- пятница: вылет из Казани в 20.20, прибытие в Киров через час, обратный вылет в 22.00, прибытие в Казань к 23.00;

- воскресенье: вылет из Казани в 17.10, прибытие в Киров к 18.10, обратный вылет в 19.00, прибытие в Казань к 20.05.

На рейсы выпустят 50-местные реактивные Bombardier CRJ-200 (Канада).

Рейсы будут софинансироваться бюджетами Кировской области и Татарстана. Билеты - от 2 831 рубля (если брать на сайте перевозчика). Продажи уже открыты.