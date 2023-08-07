В Кирове открылся театральный фестиваль «На семи холмах»

Перед кировчанами выступят более 100 артистов кино, телевидения, театра и эстрады. Фото: kirovreg.ru

Как рассказали в областном правительстве, торжественная церемония открытия фестиваля прошла 6 августа в кировском драмтеатре. На нее прибыло более 30 звезд, а также театральные труппы и команды. Всего с 6 по 13 августа на трех площадках перед кировчанами выступят более 100 известных артистов театра, кино, телевидения и эстрады.

На торжественной церемонии открытия по красной дорожке прошли Серафима Низовская, Лариса Лужина, Наталья Гвоздикова, Хельга Филиппова, Макар Запорожский, Ольга Остроумова, Светлана Крючкова, Кирилл Запорожский, Сергей Варчук, Максим Колосов и другие.

Александр Соколов, выступивший с приветственным словом, выразил надежду на то, что фестиваль будет проходить в Кирове и впредь.

- Процитирую одного моего друга: одно событие - это удача, два - тенденция, три - традиция. И я надеюсь, что в следующем году фестиваль «На семи холмах» станет традиционным, - сказал он.

Афишу фестиваля можно увидеть здесь.