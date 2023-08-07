За выходные в Кировской области задержали 38 пьяных водителей

Автоинспекторы также задержали почти 30 бесправников. Фото: ГИБДД Кировской области

С 4 по 6 августа на дорогах Кировской области произошло 24 аварии, в которых пострадали 34 человека и погиб один. 12 ДТП произошли в Кирове, остальные - в районах региона: Малмыжском, Вятскополянском, Слободском, Советском, Кирово-Чепецком, Юрьянском, Сунском и Яранском. Большая часть происшествий была связана со столкновениями машин.

Помимо того, в минувшие выходные прошли традиционные «сплошные проверки». В результате мероприятий автоинспекторы задержали 38 водителей - пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования. Им также попались 28 бесправников. Всего удалось пресечь 481 нарушение ПДД.

Кировчанам напоминают: вождение в пьяном виде недопустимо и наказывается штрафом и лишением прав. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

О неадекватных водителях на дороге можно сообщить по телефонам 8(8332) 588-888 или 02.