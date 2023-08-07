Уровень безработицы в Кировской области поставил рекорд

Без работы сейчас сидят только 4,3 тысячи жителей области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили в областном правительстве, на данный момент из всех жителей региона не трудятся только 4,3 тысячи. Уровень безработицы составляет 0,7%, по данным службы занятости региона. У работодателей во всех отраслях экономики имеется более чем 20 тысяч вакансий, и на каждого безработного приходится около пяти штук.

Наибольшая потребность в работниках наблюдается в промышленности, государственном управлении и обеспечении военной безопасности, торговле, сельском хозяйстве, а также в сфере образования и здравоохранения.

Отметим также, что с 2021 года служба занятости Кировской области помогла трудоустроиться более 65000 жителям региона.