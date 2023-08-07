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НовостиОбщество7 августа 2023 7:24

Кировчан приглашают понаблюдать за главным звездопадом лета

В ночь с 12 на 13 августа кировчане увидят метеорный поток Персеиды
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Условия для наблюдений складываются благоприятные

Условия для наблюдений складываются благоприятные

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчан приглашают понаблюдать за главным звездопадом лета. Астровыезд организует сообщество «Любительская Астрономия в Кирове».

В ночь с 12 на 13 августа все желающие смогут увидеть метеорный поток Персеиды. В этот период ожидается не менее 100 метеоров в час.

В паблике уточнили, что условия для наблюдений складываются благоприятные - луна практически не засветит небо. Подробную информацию о времени выезда и месте сбора опубликуют в группе.