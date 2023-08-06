Оплачивают школьную форму и «коммуналку». Более 9 тысяч многодетных семей получают соцподдержку

Статус многодетной семьи можно оформить в центрах «Мои документы». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько тысяч многодетных семей в нашем регионе обеспечены социальной поддержкой. Подробнее об этом рассказали в правительстве Кировской области.

Для таких семей в регионе установлена ежемесячная выплата на детей, проходящих обучение в образовательных учреждениях. Речь идет только об оплате питания, проезда и школьной формы. Такими выплатами на сегодня обеспечены около 15 тысяч детей.

Также многодетные семьи могут претендовать и на другую помощь: компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, на приобретение приборов учета, ежегодную денежную выплату на покупку и доставку твердого топлива.

Добавим, что статус многодетной семьи можно получить в управлении соцзащиты по месту жительства или в центрах «Мои документы».

Ранее мы сообщали, что молодым педагогам будут выплачивать от 100 до 200 тысяч рублей.