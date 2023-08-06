В честь Дня железнодорожника в Мурашах выступила Алена Апина

Артистка исполнила для гостей праздника нашумевшие хиты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 5 августа, в Мурашах торжественно отметили День железнодорожника. Приятным подарком для всех гостей праздника стало выступление Заслуженной артистки РФ Алены Апиной.

Певица порадовала публику нашумевшими сольными хитами и песнями группы «Комбинация»: «American boy», «Электричка», «Последняя поэма», «Узелок» и многими другими.

- Спасибо, что позвали в ваш прекрасный край. Прекрасное местечко с таким чудесным названием, которое невозможно забыть. Спасибо большое за ваш труд! Поезда - мой самый любимый вид транспорта! Спасибо за все, что вы делаете. Еще раз с праздником!, - обратилась певица к зрителям.