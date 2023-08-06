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НовостиЗвезды6 августа 2023 9:43

В честь Дня железнодорожника в Мурашах выступила Алена Апина

Выступление артистки длилось чуть менее часа и завершилось праздничным салютом
Анастасия Николаенко
Артистка исполнила для гостей праздника нашумевшие хиты.

Артистка исполнила для гостей праздника нашумевшие хиты.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 5 августа, в Мурашах торжественно отметили День железнодорожника. Приятным подарком для всех гостей праздника стало выступление Заслуженной артистки РФ Алены Апиной.

Певица порадовала публику нашумевшими сольными хитами и песнями группы «Комбинация»: «American boy», «Электричка», «Последняя поэма», «Узелок» и многими другими.

- Спасибо, что позвали в ваш прекрасный край. Прекрасное местечко с таким чудесным названием, которое невозможно забыть. Спасибо большое за ваш труд! Поезда - мой самый любимый вид транспорта! Спасибо за все, что вы делаете. Еще раз с праздником!, - обратилась певица к зрителям.