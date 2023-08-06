В Подосиновском районе почти месяц ищут 61-летнего пенсионера

Поиски мужчины длятся уже почти месяц, но безрезультатно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Подосиновском районе почти месяц продолжаются поиски Виталия Николаевича Елькина 1961 года рождения. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Активисты рассказали, что последний раз мужчину видели 9 июля текущего года. С тех о его местонахождении нет никакой информации.

Волонтеры сообщают приметы пропавшего: рост 1 метр 70 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Предположительно мужчина был одет в серую куртку, кумуфляжные брюки и кепку, резиновые сапоги.