В Омутнинске 19-летний парень обокрал сослуживца

Парень воспользовался банковской картой сослуживца, совершая покупки в интернет-магазинах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщили в областном УМВД, на днях в полицию обратился 22-летний молодой человек: с его банковской карты пропали пять тысяч рублей. Некто воспользовался ею для оплаты покупок в интернете. Удалось выяснить, что один из заказов сделали в Омутнинском районе, посылка была получена в поселке Восточный.

Покупателя нашли и доставили в полицию. Им оказался 19-летний парень, армейский сослуживец обокраденного молодого человека. Еще во время прохождения службы он закупался в интернет-магазине, используя смартфон своего приятеля. Вернувшись домой, он решил воспользоваться банковской картой друга, реквизиты которой остались в приложении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Сейчас ведется расследование.