В Кировской области проект по льготному обеспечению лекарствами доказал свою эффективность

Пациенты получают лекарства при выписке, в аптеке больницы. Фото: Мария АНАНОВА

В Кировской области с 2019 года реализуется проект по льготному обеспечению лекарствами жителей, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, стентирование коронарных артерий.

Как рассказали в областном правительстве, в 2021 году срок обеспечения лекарствами продлили с года до двух лет. В ноябре 2022 года перечень препаратов увеличился с 24 до 31 наименования. Все они - отечественного производства и входят в в класс рекомендаций А.

Программа доказала свою эффективность. По данным Регионального сосудистого центра, за три года количество повторных госпитализаций с острым коронарным синдромом снизилось на 15%, с острым нарушением мозгового кровообращения - на 7%.

Добавим также, что с начала текущего года 6535 человек получили необходимые лекарства. Всего со старта проекта количество кировчан, обеспеченных препаратами, увеличилось на 60%.