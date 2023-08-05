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НовостиОбщество5 августа 2023 14:48

В Кировской области проект по льготному обеспечению лекарствами доказал свою эффективность

Препараты получают кировчане, перенесшие острые сердечно-сосудистые заболевания
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Пациенты получают лекарства при выписке, в аптеке больницы.

Пациенты получают лекарства при выписке, в аптеке больницы.

Фото: Мария АНАНОВА

В Кировской области с 2019 года реализуется проект по льготному обеспечению лекарствами жителей, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, стентирование коронарных артерий.

Как рассказали в областном правительстве, в 2021 году срок обеспечения лекарствами продлили с года до двух лет. В ноябре 2022 года перечень препаратов увеличился с 24 до 31 наименования. Все они - отечественного производства и входят в в класс рекомендаций А.

Программа доказала свою эффективность. По данным Регионального сосудистого центра, за три года количество повторных госпитализаций с острым коронарным синдромом снизилось на 15%, с острым нарушением мозгового кровообращения - на 7%.

Добавим также, что с начала текущего года 6535 человек получили необходимые лекарства. Всего со старта проекта количество кировчан, обеспеченных препаратами, увеличилось на 60%.