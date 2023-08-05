В Кирове стартовал Всероссийский Васнецовский пленэр

Мероприятие проводится в Кирове ежегодно. Фото: kirovreg.ru

В Кирове стартовал XVIII Всероссийский Васнецовский пленэр. Как сообщили в областном правительстве, 4 августа состоялось торжественное открытие мероприятия.

Пленэр проводится ежегодно; текущий - в год 175-летия Виктора Васнецова и в преддверии 650-летия Кирова. В нем участвуют 10 художников из Москвы и Брянска. Среди них - народные и заслуженные мастера России: Михаил Полетаев, Валерий Мокрушин, Евгений Фетисов и другие.

Художники будут работать на улицах Кирова и в его окрестностях в течение двух недель. Отметим также, что в рамках мероприятия 12 августа в селе Рябово Зуевского района пройдет праздник «Рябовские перезвоны». Работы мастеров кировчане увидят с 17 августа в Вятском художественном музее

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