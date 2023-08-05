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НовостиОбщество5 августа 2023 10:11

В поликлинике Радужного с 7 августа начнет работать еще один педиатр

На нехватку детских врачей давно жаловались жители микрорайона
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас будущий сотрудник больницы оформляет документы. Фото: kirovreg.ru

Сейчас будущий сотрудник больницы оформляет документы. Фото: kirovreg.ru

В радужнинской поликлинике начнет работать еще один педиатр. Подробности сообщили в областном правительстве.

Еще весной жители Радужного жаловались на нехватку детских врачей. Проблема действительно была, что затрудняло работу педиатрической службы микрорайона. В результате удалось найти новых кадров.

Молодой специалист окончил Кировский государственный медицинский университет по целевому направлению. Он пополнит коллектив амбулаторной службы с 7 августа. Сейчас будущий сотрудник уже оформляет документы и с понедельника приступит к работе.

В областном правительстве также добавили, что на разных курсах КГМУ сейчас продолжают обучение еще восемь врачей-педиатров.