В Слободском районе пять человек пострадали в лобовом ДТП

Авария произошла на федеральной трассе. Фото: ГИБДД Кировской области

В Слободском районе пять человек пострадали в автомобильной аварии. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

ДТП произошло сегодня, 5 августа, в 02.10. На 625 км федеральной трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» столкнулись встречные «Мазда 6» и «Фольксваген Пассат». В результате пять человек получили травмы. Потребовалась ли кому-то из них госпитализация, неизвестно. Погибших, к счастью, не оказалось.

Как добавили в ведомстве, сейчас по факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия совершения ДТП.