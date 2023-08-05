В 2023 году в Кирове заменят 466 светофоров

Планируется обновление 88 светофорных объектов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2023 году в Кирове обновят 88 светофорных объектов. Подробности сообщили в областном правительстве.

Работы пройдут в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы. Планируется замена 57 дорожных контроллеров и 466 регулировщиков, установка 68 видеокамер и 242 детектора транспорта, которые должны обеспечить оптимальный режим пересечения перекрестков.

Отметим, что в 2022 году, в рамках первого этапа внедрения ИТС, в Кирове модернизировали 98 светофорных объектов, на которых заменили 385 регулировщиков и установили 82 дорожных контроллера. Специалисты также оборудовали объекты 161 детектором транспортных потоков и смонтировали более 40 дорожных видеокамер.