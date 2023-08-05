На красной дорожке «На семи холмах» ждут Крючкову, Гвоздикову, Арзамасову и Набиева

12 спектаклей и почти 30 фильмов вошли в программу. Фото: vk.com/kirov_today

В воскресенье, 6 августа, в драмтеатре города Кирова откроют второй фестиваль «На семи холмах» (12+).

В 18.30 начнутся мероприятия красной ковровой дорожки: перед зрителями пройдут Лиза Арзамасова, Лариса Лужина, Наталья Гвоздикова, Хельга Филиппова, Макар Запорожский, Ольга Остроумова, Светлана Крючкова, Дмитрий Нестеров, Олег Масленников-Войтов, Ив Набиев и другие.

А в 19.00 начнется гала-концерт, открывающий фестиваль. Всего за несколько дней покажут 12 спектаклей и почти 30 фильмов.

Подробная афиша от «Комсомолки» - здесь.