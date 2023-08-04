Судебный пристав из Афанасьево помогла воссоединению семьи

Неравнодушная женщина помогла супругам восстановиться в родительских правах. Фото: ГУФССП по Кировской области

Историю рассказали в ГУФССП по Кировской области. Так, двое родителей из Афанасьево попали в поле зрения судебных приставов из-за долгов по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери. Сумма достигла почти 300 тысяч рублей.

Должников неоднократно посещала начальник районного управления, старший судебный пристав Светлана Селезнева, и проводила с ними профилактические беседы. Несколько лет назад она убедила родителей пройти курс лечения, чтобы завязать с алкоголем. В 2018 году супруги устроились на работу и начали погашать долг.

После этого они с помощью Светланы начали пытаться восстановиться в родительских правах и вернуть дочь. Супруги приобрели квартиру в соцнайм, купили мебель, бытовую технику, сделали ремонт. Самое главное - они с разрешения органов опеки начали ежемесячно ездить к своему ребенку. В итоге суд встал на их сторону.

- Обоих родителей восстановили в родительских правах, решение на днях вступило в законную силу. Исполнительные производства в отношении них прекращены, - сообщили в пресс-службе ведомства.