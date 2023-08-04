Семьи Кировской области получили более 8600 «корзинок малыша» с начала года

В каждом наборе есть одежда, постельные принадлежности, средства личной гигиены. Фото: kirovreg.ru

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, с начала текущего года кировчане получили уже порядка 5000 подарков для новорожденных. С 1 сентября 2022 года, момента введения инициативы, выдали более 8600 корзинок. В каждой из них есть все необходимые для малыша предметы: одежда, постельные принадлежности, средства личной гигиены.

- Подарочный комплект вручается во всех родильных учреждениях региона при выписке ребенка домой, а также в комплексных центрах социального обслуживания населения. В случае рождения двух и более детей подарки предоставляются на каждого новорожденного, - добавили в областном правительстве.

Сами молодые родители отмечают, что такие подарки снимают целый ряд забот, связанных с покупкой необходимых вещей, что позволяет сконцентрироваться на других важных задачах.