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НовостиОбщество4 августа 2023 11:22

В Кировской области три дня будут ловить пьяных водителей

«Сплошные проверки» пройдут в районах региона и его центре
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В мероприятии также поучаствуют добровольцы и активисты. Фото: ГИБДД Кировской области

В мероприятии также поучаствуют добровольцы и активисты. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области пройдут традиционные «сплошные проверки». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Мероприятий пройдут в течение трех дней: 4, 5 и 6 августа. Ловить пьяных водителей будут как в центре области, так и в ее районах. В помощь автоинспекторам выйдут гражданские активисты, представители «Ночного патруля» и добровольных народных дружин.

Автолюбителям напоминают: вождение в пьяном виде недопустимо и наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей, а также лишением прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, стоит учитывать, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.