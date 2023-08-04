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НовостиОбщество4 августа 2023 11:18

Жалобу «Монолита» на департамент муниципальной собственности Кирова признали необоснованной

Областное УФАС рассмотрело претензию
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Компания подала жалобу из-за конкурса на право комплексной застройки территории.

Компания подала жалобу из-за конкурса на право комплексной застройки территории.

Фото: Иван МАКЕЕВ

УФАС Кировской области признало жалобу «Монолита» необоснованной. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Монолит» подавал жалобу на кировский департамент муниципальной собственности. Все из-за конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Маклина, Воровского, Хлебозаводского проезда. Компания посчитала, что организатор торгов нарушил некоторые правила.

В УФАС ознакомились с жалобой (предварительно отложив рассмотр на неделю). В итоге ее признали необоснованной, постановив, что департамент правомерно установил критерии конкурса и выполнил все необходимые по правилам требования.