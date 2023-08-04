На дороге «Киров - Русское» ремонтируют километровый участок

На участке введено реверсивное движение на время работ. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, на отрезке от деревни Першино до поселка Костино ведут укладку асфальтобетона. Работами занимается ГДМС. Спецтехника движется по одной полосе - на время ремонта на участке введено реверсивное движение.

Полностью завершить укладку двух слоев покрытия планируют к середине августа. Общая протяженность приводимого в порядок отрезка дороги - 1,2 км.

В мэрии также добавили, что ограничение движения введено на улице Тружеников в Ганино, где также ведется устройство асфальтового покрытия.

Стоит отметить, что работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент он реализован на 25 улицах из 45.