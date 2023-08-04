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НовостиОбщество4 августа 2023 9:18

ФОК в Пижанском районе строится «недостаточно активно»

Прокуратура проверила ход строительства ФОКа в Пижанском районе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы активизировались после визита надзорного ведомства. Фото: прокуратура Кировской области

Работы активизировались после визита надзорного ведомства. Фото: прокуратура Кировской области

В Пижанском районе затягивается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выезжали на место возведения объекта - в деревню Павлово. Работы там начались в текущем году. Районный прокурор осмотрел строительную площадку и выслушал отчет представителя подрядчика. Как выяснилось, работы велись недостаточно активно.

Гендиректору строительной организации внесли предостережение. После этого возведение объекта пошло быстрее: рабочие заканчивают установку металлоконструкции, монтируют ограждения, уличные фонари и резиновое основание площадки.