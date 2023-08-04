В Кирове столкнулись две легковушки и грузовик

Авария произошла на улице Щорса. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове произошло массовое ДТП с участием грузовика. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась 3 августа в 12.10. У дома №45 по Щорса столкнулись сразу три автомобиля: «Лада Калина», «Скания» и ВАЗ-2131. В результате пострадал только один человек - 42-летняя пассажирка ВАЗа. Остальные отделались легким испугом.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло восемь ДТП, в которых получили травмы 10 человек. Погибших нет.

Ранее мы также сообщали, что в Кирово-Чепецке перевернулся КАМАЗ.