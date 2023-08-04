Десятки кировчан останутся без воды в пятницу

В некоторых домах вода останется, но под слабым напором.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В пятницу без воды останутся десятки жителей. МУП «Водоканал» предупреждает о плановых отключениях в Кирове 4 августа.
Параметры подачи ресурса изменят из-за ремонта сетей. Произойдет это по следующим адресам:
Ленинский район с 00.00 до 06.00 5 августа
- Курская, 28;
- Энтузиастов, 52А;
- Воровского, 161, 163;
- проспект Строителей, 13.
Ленинский район (слабое давление воды) с 00.00 до 06.00 5 августа
- Энтузиастов;
- Козулева;
- Дорофеева;
- Михеева;
- А. Зянкина.
Первомайский район с 00.00 до 19.00
- Милицейская, 28А, 34/1.
Отключение по запросу сторонних организаций, Октябрьский район с 13.00 до 15.00
- поселок Большое Скопино.
Отключение по запросу сторонних организаций, Октябрьский район с 09.00 до 18.00
- Троллейбусный переулок, 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5, 5А;
- Октябрьский проспект, 67, 75;
- Лепсе, 4б.
Посмотреть место подвоза воды можно здесь.
МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.