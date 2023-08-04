Десятки кировчан останутся без воды в пятницу

В некоторых домах вода останется, но под слабым напором. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу без воды останутся десятки жителей. МУП «Водоканал» предупреждает о плановых отключениях в Кирове 4 августа.

Параметры подачи ресурса изменят из-за ремонта сетей. Произойдет это по следующим адресам:

Ленинский район с 00.00 до 06.00 5 августа

- Курская, 28;

- Энтузиастов, 52А;

- Воровского, 161, 163;

- проспект Строителей, 13.

Ленинский район (слабое давление воды) с 00.00 до 06.00 5 августа

- Энтузиастов;

- Козулева;

- Дорофеева;

- Михеева;

- А. Зянкина.

Первомайский район с 00.00 до 19.00

- Милицейская, 28А, 34/1.

Отключение по запросу сторонних организаций, Октябрьский район с 13.00 до 15.00

- поселок Большое Скопино.

Отключение по запросу сторонних организаций, Октябрьский район с 09.00 до 18.00

- Троллейбусный переулок, 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5, 5А;

- Октябрьский проспект, 67, 75;

- Лепсе, 4б.

Посмотреть место подвоза воды можно здесь.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.