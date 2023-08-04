Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт4 августа 2023 7:02

Гол Галимова из «Динамо-Киров» могут признать лучшим за неделю

Голосование открыто в телеграм
Петр МАКСИМОВ
Галимов - один из пяти претендентов. Фото: vk.com/dinamokirov

Галимов - один из пяти претендентов. Фото: vk.com/dinamokirov

Футболист кировского «Динамо» претендует на звание автора лучшего гола.

«Динамо-Киров» ранее обыграло питерскую «Звезду» 3:2. На 61-й минуте мяч в ворота команды из Санкт-Петербурга забил Александр Галимов. Теперь этот удар могут признать лучшим на третьей неделе Первенства России по футболу среди команд второй лиги.

Всего претендентов в голосовании 5. Проголосовать можно здесь.

Следующий матч «Динамо» проведет в воскресенье, 6 августа.