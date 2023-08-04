Гол Галимова из «Динамо-Киров» могут признать лучшим за неделю

Галимов - один из пяти претендентов. Фото: vk.com/dinamokirov

Футболист кировского «Динамо» претендует на звание автора лучшего гола.

«Динамо-Киров» ранее обыграло питерскую «Звезду» 3:2. На 61-й минуте мяч в ворота команды из Санкт-Петербурга забил Александр Галимов. Теперь этот удар могут признать лучшим на третьей неделе Первенства России по футболу среди команд второй лиги.

Всего претендентов в голосовании 5. Проголосовать можно здесь.

Следующий матч «Динамо» проведет в воскресенье, 6 августа.