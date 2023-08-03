Подробности по утечке водопровода в Кирове: бригады будут работать ночью

Часть домов перевели на резервную нить подачи воды Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кировское МУП «Водоканал» поделилось подробностями об аварии на улице Ульяновской, 22а. Напомним, здесь случилась утечка воды.

На данный момент дома в округе переключили на резервную нить подачи воды. В итоге большинство абонентов (но не все) с водой. Местами на верхних этажах напор может быть слабым. Но он восстановится в ближайшее время, - заверяют в МУПе.

Подготовительные работы на месте утечки уже начаты, ночью бригады приступят к починке.

Напомним, проблемы с водой могут быть в домах по улицам Энтузиастов, капитана Дорофеева, Пархоменко, Дмитрия Козулева, архитектора Зянкина, Анжелия Михеева, Солнечной, Риммы Юровской, Ульяновской.

Запросить подвоз воды можно в диспетчерской (699-500). Места подвоза также отмечены на карте.