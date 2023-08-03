Квартиру в Кирове продают за 28 миллионов 500 тысяч рублей

Квартира 4-комнатная, в новом доме Фото: avito.ru

В Кирове, в доме на перекрестке улиц Советской и Карла Маркса, продают квартиру площадью в 122 квадрата.

Дом новый, планировка индивидуальная. Территория закрыта и охраняется.

4-комнатная квартира на 6-м этаже продается за 28,5 миллиона рублей (по 233 тысячи за квадратный метр). Есть кухня-гостиная, две спальни, детская игровая, гардеробная комнаты и пр. Помещения продают вместе со встроенной техникой.

В собственности также место на подземной парковке и в кладовой.

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