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НовостиОбщество3 августа 2023 15:18

Квартиру в Кирове продают за 28 миллионов 500 тысяч рублей

Площадь - 122 квадрата
Петр МАКСИМОВ
Квартира 4-комнатная, в новом доме

Квартира 4-комнатная, в новом доме

Фото: avito.ru

В Кирове, в доме на перекрестке улиц Советской и Карла Маркса, продают квартиру площадью в 122 квадрата.

Дом новый, планировка индивидуальная. Территория закрыта и охраняется.

4-комнатная квартира на 6-м этаже продается за 28,5 миллиона рублей (по 233 тысячи за квадратный метр). Есть кухня-гостиная, две спальни, детская игровая, гардеробная комнаты и пр. Помещения продают вместе со встроенной техникой.

В собственности также место на подземной парковке и в кладовой.

Ранее мы сообщали, что ТРЦ «Jam Молл» упал в цене на 200 миллионов рублей.