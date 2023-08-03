Взятки, мошенничества, миллионы: дело экс-главы Кирова рассмотрит кассационный суд

Дата слушаний пока не назначена. Фото: прокуратура КО

Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит дело бывшего главы Кирова Быкова.

Дело поступило 31 июля. Жалобу на решение нижестоящего суда подал адвокат Фомин. Кассационный суд расположен в Самаре. Дата слушаний еще не назначена, - пишет Интерфакс.

Владимиру Быкову ранее вынесли приговор за два эпизода взяточничества и мошенничество (все - в особо крупном размере) - 9 лет «строгого», 17 миллионов штрафа, 3-летняя дисквалификация. Плюсом - возврат ущерба, нанесенного бюджету.

Быков возглавлял город Киров и был спикером Заксобрания региона.