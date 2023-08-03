Утечка в Кирове: 9 улиц остались без воды

Из-за срочного ремонта воду местами пришлось отключить Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На улице Ульяновской, 22а в Кирове произошла утечка воды. Из-за этого пришлось пойти на срочное отключение на сетях холодного водоснабжения.

По данным МУП «Водоканал», под отключение в связи с ремонтными работами попали дома на следующих улицах:

- Энтузиастов;

- Дмитрия Козулева;

- капитана Дорофеева;

- Анжелия Михеева;

- архитектора Зянкина;

- Солнечная (дома 35, 35а, 37, 39, 45, 55);

- Ульяновская (дома 30, 36);

- Риммы Юровской (дома 2, 2а, 4, 6, 8),

- Пархоменко.

Место подвоза воды можно найти здесь.