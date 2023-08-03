Утечка в Кирове: 9 улиц остались без воды

Из-за срочного ремонта воду местами пришлось отключить
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
На улице Ульяновской, 22а в Кирове произошла утечка воды. Из-за этого пришлось пойти на срочное отключение на сетях холодного водоснабжения.
По данным МУП «Водоканал», под отключение в связи с ремонтными работами попали дома на следующих улицах:
- Энтузиастов;
- Дмитрия Козулева;
- капитана Дорофеева;
- Анжелия Михеева;
- архитектора Зянкина;
- Солнечная (дома 35, 35а, 37, 39, 45, 55);
- Ульяновская (дома 30, 36);
- Риммы Юровской (дома 2, 2а, 4, 6, 8),
- Пархоменко.
Место подвоза воды можно найти здесь.