С 18 августа кировчане смогут улететь в Казань прямым рейсом

Рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Фото: Мария ЛЕНЦ

Продажа авиабилетов «Киров - Казань» открыта. Об этом сообщили в областном правительстве.

С 18 августа авиакомпания начнет выполнять регулярные рейсы. Они будут осуществляться трижды в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям по следующему графику:

- вторник: вылет из Кирова в Казань в 21.25, прибытие в Казань в 22.25; вылет из Казани в 19.30, прибытие в Киров в 20.3;

- пятница: вылет из Кирова в Казань в 22.00, прибытие в Казань в 23.00; вылет из Казани в 20.20, прибытие в Киров в 21.20;

- воскресенье: вылет из Кирова в Казань в 19.00, прибытие в Казань в 20.05; вылет из Казани в 17.10, прибытие в Киров в 18.10.

Как уточнили в правительстве, на линии будут использоваться современные комфортабельные 50-местные реактивные самолеты канадского производства Bombardier CRJ-200.

Минимальная стоимость перелета в одну сторону составит 2 831 рубль при условии приобретения авиабилетов на сайте авиакомпании ЮВТ АЭРО, осуществляющей перевозки. В цену входит багаж весом 10 кг и 5 кг ручная кладь.