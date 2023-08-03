Техникум в Кирове станет центром кластера, в который вложат 100 миллионов

Выпускников хотят быстрее направлять на производства. Фото: kirovreg.ru

В Кирове откроют образовательно-производственный кластер по машиностроению. Регион выиграл соответствующий конкурс в рамках госпрограммы «Развитие образования» в июле.

Кластер, по данным правительства Кировской области, создадут для улучшения системы наставничества на заводах, скорейшего трудоустройства выпускников колледжей и техникумов.

В 2024 году региону перечислят грант (100 миллионов рублей) на работы над кластером. Заявка Кировской области оказалась в 70 лучших (из почти 300). Кластер появится на базе ВЭМТ, в него также войдут авиатехникум, ВАМК (Чепецк) и вятскополянский мехтехникум. «По ту сторону» будут «Лепсе», «Авитек», «Молот-Оружие» и «ВЭЛКОНТ».

Напомним, кировским заводам сейчас не хватает более 2 тысяч сотрудников. Иногородних предлагают поддерживать отдельно.