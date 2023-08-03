В кировском Музее воинской славы открыли экспозицию, посвященную СВО

Экспозиция будет работать на постоянной основе. Фото: kirovreg.ru

Выставка открылась в Музее воинской славы - отделе областного краеведческого музея. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.

Многие из представленных предметов привезли с мест боевых действий совсем недавно. В музее выставлены предметы специальной экипировки и обмундирования, образцы оружия, бронезащиты и спецсредств, используемых военнослужащими.

Посетители могут увидеть боеприпасы, мины и взрывные устройства, обезвреженные в районах выполнения боевых задач. Экспозиция также представляет оружие, документы и пропагандистскую литературу военных формирований Вооруженных сил Украины.

Отметим, что в музее имеется и отдельный раздел. Он посвящен помощи, которую кировчане оказывают участникам СВО. Это окопные свечи, маскировочные сети, тактические носилки, элементы экипировки, подушечки для раненых, индивидуальные медицинские аптечки. Все эти вещи созданы активистами и различными организациями.

Как добавили в областном правительстве, экспозиция будет работать в Музее воинской славы на постоянной основе. Доступно посещение по Пушкинской карте.