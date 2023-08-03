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НовостиОбщество3 августа 2023 10:22

Содержанием улично-дорожной сети Кирова займутся пять компаний

Общая сумма контрактов с подрядчиками составила более 1,6 миллиарда рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В обязанности подрядчиков включили содержание зеленых насаждений. Фото: киров.рф

В обязанности подрядчиков включили содержание зеленых насаждений. Фото: киров.рф

В Кирове определились с подрядчиками, которые будут содержать улично-дорожную сеть. Об этом сообщили в горадминистрации.

Муниципальные контракты заключат с компаниями «Гордормостстрой», «КУУ-4», «Автодор-Строй», «Нововятич», «ККХ». Их общая стоимость составляет более 1,6 миллиарда рублей. В обязанности подрядчиков входит уборка проезжих частей, тротуаров и газонов, вывоз снега зимой.

В перечень включили 11 новых видов работ, среди которых - улучшение покрытия грунтовых и асфальтовых дорог, устройство тротуаров, разграничение их с газонной частью. Еще одна новая обязанность - реновация газонов, а именно их посев и планировка, а также добавление растительного слоя.

В контракты также включено содержание зеленых насаждений - снос аварийных деревьев, омолаживающая и санитарная обрезка, удаление поросли, обрезка кустарников, дробление пней с вывозом порубочных остатков, полив.