«Кировская фармацевтическая фабрика» делает лекарства на основе растительного сырья

Предприятие производит препараты галеновой группы. Фото: Мария АНАНОВА

«Кировская фармацевтическая фабрика» создает лекарства на растительном сырье. Подробности рассказали в областном правительстве.

Эта фабрика - старейшее фармпредприятие Кировской области, работающее на протяжении уже 80 лет. Она производит препараты галеновой группы, и все они созданы на основе растительного сырья. Их получают по уникальной технологии, без использования термической обработки. Это позволяет сохранить лечебные свойства растений.

На данный момент у предприятия есть все возможности по части импортозамещения. Фабрика получила целевое финансирование по нацпроекту «Производительность труда». За его счет приобрели высокотехнологичное оборудование, благодаря чему расширили рынок сбыта и заняли новые ниши.