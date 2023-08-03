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НовостиОбщество3 августа 2023 9:47

«Кировская фармацевтическая фабрика» делает лекарства на основе растительного сырья

Предприятие создает препараты по уникальной технологии
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Предприятие производит препараты галеновой группы.

Предприятие производит препараты галеновой группы.

Фото: Мария АНАНОВА

«Кировская фармацевтическая фабрика» создает лекарства на растительном сырье. Подробности рассказали в областном правительстве.

Эта фабрика - старейшее фармпредприятие Кировской области, работающее на протяжении уже 80 лет. Она производит препараты галеновой группы, и все они созданы на основе растительного сырья. Их получают по уникальной технологии, без использования термической обработки. Это позволяет сохранить лечебные свойства растений.

На данный момент у предприятия есть все возможности по части импортозамещения. Фабрика получила целевое финансирование по нацпроекту «Производительность труда». За его счет приобрели высокотехнологичное оборудование, благодаря чему расширили рынок сбыта и заняли новые ниши.