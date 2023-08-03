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НовостиПроисшествия3 августа 2023 9:36

В Кирове осудили мужчину, вербовавшего осужденных в экстремистскую организацию

По совокупности приговоров ему придется находиться в колонии 20 лет
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На днях мужчине вынесли приговор.

На днях мужчине вынесли приговор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове осудили вербовщика в запрещенную организацию. Подробности сообщили в областном УФСБ.

Пред судом предстал мужчина, уже отбывающий наказание в одной из колоний нашего региона. По данным ведомства, он занимался вербовкой осужденных для участия в деятельности экстремистской организации «Правый сектор».* Кто сообщил о нем куда следует - неизвестно. Однако после этого к уже имеющейся за плечами статье УК РФ прибавилась еще одна.

Мужчину обвинили в организации деятельности экстремистской организации. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет. По совокупности приговоров окончательный приговор - 20 лет колонии особого режима.

* - решением Верховного суда Российской Федерации от 17.11.2014 № АКПИ14-1292С деятельность организации запрещена на территории РФ