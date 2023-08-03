Москвичи заказывают нестандартные парковые скульптуры, сделанные кировчанами

На текущей неделе в одном из столичных парков появится этот самолет, сделанный нашими мастерами. Фото: kirovreg.ru

Кировская компания «ИНТЕК» под руководством Натальи Шалагиновой изготавливает скульптуры для парков аттракционов по индивидуальным эскизам. Как рассказали в областном правительстве, организация также занимается обустройством офисов и торговых площадей, а также вертикальным озеленением.

Выигрышная позиция на рынке обусловлена тем, что далеко не все производства могут выполнять нестандартные заказы. Кировские мастера же готовы за это взяться. Так, на текущей неделе в одном из московских парков развлечений появится модель самолета, потерпевшая крушение в «Парке Юрского периода». Сделана она нашими умельцами.

В течение года компания планирует реализовать еще несколько крупных проектов. Поэтому в ближайшее время предпринимательнице предстоит расширение площадей и пополнение штата сотрудников.