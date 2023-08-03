Памятник Александру Невскому в Кирове сделают под руководством народного художника России

По словам народного художника, памятник станет архитектурной доминантой на площади. Фото: киров.рф

Памятник Александру Невскому будет создаваться под руководством народного художника России Салавата Щербакова. Об этом рассказали в горадминистрации.

На днях он побывал на площади у филармонии, где расположится монумент. По словам Салавата Щербакова, место выбрано правильно, поскольку скульптура станет архитектурной доминантой места. Кроме того, ранее здесь стоял Александро-Невский собор, что подчеркивает символизм.

На данный момент эскиз памятника прошел процесс согласования. После этого мастера приступят к работе: создадут рабочую модель в мягком материале 60-70 см высотой, которую также будут согласовывать. Затем предстоит уже лепка скульптуры в полный рост, ее формирование и заливка бронзой.