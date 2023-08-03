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НовостиПроисшествия3 августа 2023 7:54

В Подосиновском районе перевернулась легковушка

В результате пострадал один человек
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
ДТП произошло на трассе «Подосиновец - граница Вологодской области». Фото: ГИБДД Кировской области

ДТП произошло на трассе «Подосиновец - граница Вологодской области». Фото: ГИБДД Кировской области

В Подосиновце молодая девушка пострадала в ДТП. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 2 августа в 05.30. На 10 км дороги «Подосиновец - граница Вологодской области» опрокинулся ВАЗ-21102. Известно, что за рулем находилась 42-летняя женщина. В результате травмы получила ее пассажирка, 19-летняя девушка. Потребовалась ли ей госпитализация, ведомство не сообщает.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали пять человек. Погибших нет.