В Подосиновском районе перевернулась легковушка

ДТП произошло на трассе «Подосиновец - граница Вологодской области». Фото: ГИБДД Кировской области

В Подосиновце молодая девушка пострадала в ДТП. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 2 августа в 05.30. На 10 км дороги «Подосиновец - граница Вологодской области» опрокинулся ВАЗ-21102. Известно, что за рулем находилась 42-летняя женщина. В результате травмы получила ее пассажирка, 19-летняя девушка. Потребовалась ли ей госпитализация, ведомство не сообщает.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали пять человек. Погибших нет.