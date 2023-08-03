В Кировской области пересчитают уток

Учет проведут до 10 августа. Фото: Иван БОРОВКОВ

В Кировской области начался пересчет уток. Об этом рассказали в региональном Минприроды.

Учеты пройдут до 10 августа. До этого срока охотинспекторы и работники охотничьих хозяйств будут обследовать водоемы региона. Они передвигаются пешком или на лодке вдоль береговых зарослей и фиксируют всех встреченных на маршруте уток.

Как пояснили в министерстве охраны окружающей среды, это не просто прихоть от нечего делать. После подсчета данных станет известно, сколько водоплавающих живет в Кировской области. Благодаря учетам специалисты знают численность зверей и птиц в регионе, и при необходимости принимаются решения по спасению конкретных видов, чтобы защитить вид от исчезновения.