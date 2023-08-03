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НовостиОбщество3 августа 2023 7:36

В Кировской области пересчитают уток

Такие учеты позволяют спасти вымирающие виды при необходимости
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Учет проведут до 10 августа.

Учет проведут до 10 августа.

Фото: Иван БОРОВКОВ

В Кировской области начался пересчет уток. Об этом рассказали в региональном Минприроды.

Учеты пройдут до 10 августа. До этого срока охотинспекторы и работники охотничьих хозяйств будут обследовать водоемы региона. Они передвигаются пешком или на лодке вдоль береговых зарослей и фиксируют всех встреченных на маршруте уток.

Как пояснили в министерстве охраны окружающей среды, это не просто прихоть от нечего делать. После подсчета данных станет известно, сколько водоплавающих живет в Кировской области. Благодаря учетам специалисты знают численность зверей и птиц в регионе, и при необходимости принимаются решения по спасению конкретных видов, чтобы защитить вид от исчезновения.