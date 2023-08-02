Кировский ФК «Динамо» стал победителем в домашней игре

Команда прошла в следующий раунд Кубка России по футболу. Фото: kirovreg.ru

Кировский ФК «Динамо» одержал победу в первой домашней игре. Об этом рассказали в областном правительстве.

Напомним, сегодня, 2 августа, состоялся матч между «Динамо-Киров» и ФК «Композит» из подмосковного Павловского Посада. Игра прошла на стадионе ВятСШОР и собрала более 800 зрителей - они даже образовали очередь на входе.

В итоге наша команда одержала победу со счетом 2:0 и прошла в следующий раунд Кубка России по футболу. На 54-й минуте гол в составе «Динамо» забил Вадим Лазарев, а на 90-й минуте - Егор Поздняков. Следующим соперником кировского ФК станет московский клуб «Чертаново».