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НовостиСпорт2 августа 2023 14:59

Болельщики кировского ФК «Динамо» образовали очередь на матч команды

2 августа проходит первая домашняя игра команды в рамках Кубка России по футболу
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Матч проходит на стадионе ВятСШОР. Фото: vk.com/kirovreg43

Матч проходит на стадионе ВятСШОР. Фото: vk.com/kirovreg43

Болельщики «Динамо-Киров» выстроились в очередь на первый домашний матч команды. Об этом рассказали в областном правительстве.

Сегодня, 2 августа, в 16.30 началась первая домашняя игра команды в рамках Кубка России по футболу. Противник - ФК «Композит» из подмосковного Павловского Посада. Матч проходит на стадионе ВятСШОР.

Напомним, кировская команда вернулась на профессиональный уровень после шестилетнего перерыва. «Динамо-Киров» возродили в текущем году и назначили ей нового тренера.

Во время матча будет вестись прямая трансляция. Посмотреть ее можно по этой ссылке.