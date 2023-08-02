24 гектара земли у Шутовщины отдают под комплексное развитие

Срок реализации проекта - 10 лет Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Участки общей площадью 24 гектара, расположенные у Шутовщины (Нововятский район Кирова, Верхние Черемушки), выставили на торги.

Потенциал площадки - 85 тысяч квадратных метров жилья, - сообщают в ДОМ.РФ.

Начальная цена права заключить договор на комплексное развитие территории - 2 миллиона 660 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 11 сентября, сам аукцион запланирован на 15 сентября.

Срок реализации проекта - 10 лет. Здесь «предполагается» не только жилая застройка, но и создание детских и спортивных площадок, благоустройство и озеленение.