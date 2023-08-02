На Октябрьском проспекте Кирова оборвало провода

Транспорт пускают в обход, а один маршрут временно отменен. Фото: киров.рф

В Кирове, на Октябрьском проспекте, зафиксирован обрыв контактной линии.

Кроме того, поврежден трос, держащий провода. Об этом сообщили в городской администрации.

На месте работает аварийная бригада. В АТП утверждают, что линию планируют восстановить в ближайшие два часа.

Проезд по проспекту (на участке от улицы Маклина до улицы Герцена) временно ограничен. Троллейбус № 3 не будет ходить, пока все не починят.

Другой транспорт пускают в объезд, так что возможны задержки в движении автобусов.

Напомним, до 15 сентября задержки в движении общественного транспорта возможны из-за раскопок в центре.