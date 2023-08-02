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НовостиОбщество2 августа 2023 13:56

Почти 13 миллионов рублей ушло на необоснованные выплаты кировским работникам культуры

Общая сумма нарушений по программе «Развитие культуры» превысила 100 миллионов рублей
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Более половины финансовых нарушений уже успели устранить

Более половины финансовых нарушений уже успели устранить

Фото: Даниил ОПАРИН

Контрольно-счетная палата (КСП) Кировской области проверила, как реализуется программа «Развитие культуры».

За 2021-2022 годы и первое полугодие 2023-го на программу направили 3,22 миллиарда рублей. Эффект есть: ДК ремонтируются, оборудование обновляется. Но не хватает вложения еще как минимум 1,5 миллиарда рублей.

У аудиторов возникли вопросы к оплате труда сотрудников культурных учреждений. На неправомерные и необоснованные выплаты за 2,5 года ушло 12 миллионов 872 тысячи рублей.

Всего выявили нарушений почти на 118 миллионов рублей. Внесли 116 представлений. На сегодня учреждения уже устранили нарушений на сумму свыше 68 миллионов рублей.

Ранее «Комсомолка» делилась итогами проверки институтов развития Кировской области.