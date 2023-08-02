В Кирове почти на три недели перекроют участок улицы Горбуновой

На участке проведут монтаж сетей водоснабжения и водоотведения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекроют улицу Горбуновой. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии уточняют, что МУП «Водоканал» начинает работы по монтажу сетей водоснабжения и водоотведения на улице Горбуновой в районе дома № 31. В связи с этим на участке прекратят движение транспорта. Ограничения будут действовать с 3 по 22 августа.

Водителям рекомендуется заранее строить свой маршрут с учетом данной информации.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове ограничили проезд по улицам Розы Люксембург, Романа Ердякова и Володарского. На некоторых участках работы затянутся до сентября.