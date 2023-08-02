В Кирове спасли заблудившихся грибников

Кировчан просят соблюдать правила безопасности при походе в лес. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали в горадминистрации, 1 августа по системе экстренных вызовов «112» пришла информация: сразу несколько людей потерялись в лесах. В Большой Субботихе мужчина и женщина шли по дороге в сторону озера, зашли в лес и заблудились. В Ганино мужчина шел к озеру Боровое через лес.

На место направился поисково-спасательный отряд Кировского управления гражданской защиты. Людей также помогали искать полицейские, кинологи и волонтеры «Лизы Алерт». В итоге всех потерявшихся нашли к вечеру. Медицинская помощь им не потребовалась.

Кировчанам напоминают простые правила, которые нужно соблюдать при уходе в лес:

- идти рано утром и по возможности не в одиночку;

- брать с собой заряженный телефон и пауэрбанк, карты, компас, спички или зажигалку, воду, фонарик и лекарства;

- запоминать дорогу и отмечать ориентиры;

- предупредить близких о походе;

- одеваться удобно, по погоде и в одежду ярких оттенков, желательно - со светоотражающими элементами.