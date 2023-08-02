В Даровском районе мотоциклист съехал в кювет и врезался в дерево

Авария случилась на дороге «Теляши - Пиксур - Столбовы». Фото: ГИБДД Кировской области

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, ДТП случилось 1 августа в 16.30. На 2 км дороги «Теляши - Пиксур - Столбовы» мотоцикл «ИЖ-Юпитер» съехал с дороги и врезался в дерево. Возможно, водитель не справился с управлением. В результате 40-летний мужчина, сидевший за рулем «железного коня», получил травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек. Погибших нет.

Ранее мы также сообщали, что в Котельничском районе три человека получили травмы в лобовом ДТП.