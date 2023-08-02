Кировчанина наградили медалью МЧС России за спасение двух женщин и девочки

На днях состоялась церемония награждения храброго мужчины. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Как сообщили в областном ГУ МЧС, инцидент произошел 17 июля 2022 года в Слободском. На Вятке купались две женщины и маленькая девочка. В какой-то момент они начали тонуть, не справившись с течением. Происходящее увидел отдыхавший на пляже Артем Широков. Он, не раздумывая, бросился на помощь тонущим.

Подплыв к ним, мужчина отдал девочке и ее маме надувной спасательный круг. Вторую женщину он держал рукой, чтобы та не захлебнулась. Самостоятельно выплыть на берег они не могли из-за сильного течения. Благо, вскоре подоспели спасатели, которые вытащили из воды всех четверых. Едва не утонувшим, которые были в тяжелом состоянии и не могли держаться на ногах, медики оказали экстренную помощь, после чего увезли их в больницу.

За храбрый поступок Артема администрация Слободского направила ходатайство в областное ГУ МЧС о награждении. На днях состоялась церемония, где мужчине вручили медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах».