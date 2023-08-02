В Котельничском районе три человека пострадали в лобовом ДТП

В результате аварии никто не погиб. Фото: ГИБДД Кировской области

В Котельничском районе столкнулись встречные автомобили. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась сегодня, 2 августа, в 10.25. На 5 км дороги «Косолаповы - Новоурожайная - Наймушины», объездной Котельнича, столкнулись встречные «Ситроен» и ГАЗ. Легковушку сильно смяло, а грузовик перевернулся на бок от удара. В результате получили травмы три человека, насколько серьезно, не уточняется. К счастью, погибших в результате ДТП не оказалось.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства аварии.