В Яранске 14-летний водитель мопеда пострадал в ДТП

Авария случилась на улице Мицкевича. Фото: ГИБДД Кировской области

В Яранске столкнулись легковушка и мопед с водителем-подростком. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 1 августа в 12.35. У дома №53 по улице Мицкевича столкнулись «Сузуки» и мопед «Мотоленд». Как стало известно, за рулем «железного коня» находился 14-летний юноша. В результате столкновения он получил травмы, насколько серьезные - неизвестно.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек. Погибших нет.